Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Wolfenbüttel, Im Pfarrkamp, 15.10.2023, 10.00 Uhr bis 19.10.2023, 11:00 Uhr

Während sich die Besitzer des Reihenhauses im Kurzurlaub befanden, versuchten u.T. durch Aufhebeln der Hauseingangstür in das Reihenhaus zu gelangen, was vermutlich aufgrund der guten Schließanlage misslang. In das Innere des Hauses gelangten die Täter nicht. An der Hauseingangstür entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Wolfenbüttel, Goslarsche Straße, 20.10.2023, 15:18

Am Freitag bemerkten Beamten während der Streifenfahrt ein E-Roller, der Augenscheinlich ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die anschließende Kontrolle bestätigte die Feststellung. Gegen den 35 Jahre alten Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

- Koch - PHK

