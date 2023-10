POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 20.10.2023

Wolfenbüttel (ots) - Fahrer baut Unfall und flüchtet anschließend Wolfenbüttel, Am Rodeland, 19.10.23, 21:30 Uhr Der 45-jährige Unfallverursacher kollidierte mit seinem VW Passat aus bislang ungeklärter Ursache gegen den, in der Straße "Am Rodeland", am Straßenrand abgestellten Opel einer 75-jährigen Wolfenbüttelerin. Dabei wurden auch mehrere dort ...

mehr