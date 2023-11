Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Zeugin einer Graffiti-Sprüherei gesucht!

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz ist auf der Suche nach einer Zeugin, die am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr im Bereich der Unterführung Laubach in Richtung Hohenzollernstraße (am Hauptgebäude der EVM) eine Graffiti-Sprüherei beobachtet und die Polizei darauf hingewiesen hat.

Der Verantwortliche konnte durch die Polizei nach kurzer Verfolgung zwar noch festgehalten werden, aber die Passantin wird gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter 0261/92156300 in Verbindung zu setzen.

