Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Beziehungsstreit eskaliert; Unfallserie mit geklautem Smart; Zigarettenautomat gesprengt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Beziehungsstreit eskaliert - Mann verletzt Lebensgefährtin mit Messer - Offenbach

(br) Noch unklar sind die Hintergründe einer mutmaßlichen Auseinandersetzung am Samstagmorgen, in deren Verlauf ein 60 Jahre alter Offenbacher seine 57-jährige Lebensgefährtin nicht unerheblich mit einem Messer verletzt haben soll. Gegen 9 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Andréstraße per Notruf einen offensichtlichen Streit in einer Wohnung sowie in der Folge eine verletzte Frau, die sich über den Balkon der Wohnung auf den angrenzenden Balkon geflüchtet hatte. Die Bewohner der Nachbarwohnung alarmierten daraufhin ebenfalls die Polizei und einen Krankenwagen. Ersten Ermittlungen zu Folge war es am Morgen zunächst zu verbalen Beziehungsstreitigkeiten zwischen dem Paar gekommen. Im Badezimmer soll der Tatverdächtigte die Frau schließlich mit einem Messer angegriffen haben. Die Verletzte wurde umgehend ins Krankenhaus verbracht. Sie erlitt mehrere Schnittwunden, unter anderem im Gesicht und an den Händen. Die Ermittlungen, die nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt werden, dauern an.

2. Unfallserie mit geklautem Smart - Obertshausen

(br) Mehrere Autobesitzer fanden am Samstagmorgen in der Straße "Im Hasenwinkel" ihre geparkten Fahrzeuge mit Beschädigungen vor. Offenbar in der Zeit von Mitternacht bis 8 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dabei einen Schaden von rund 225.000 Euro an insgesamt sechs Autos. Alle Fahrzeuge standen ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand (einstellige bis 30er-Hausnummern). Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte der augenscheinlich unfallverursachende Smart, mit Offenbacher Kennzeichen, in unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit verlassen aufgefunden werden. Den weißen Zweisitzer hatten Unbekannte zuvor in der Zeit zwischen 19.10.2023, 13 Uhr und 20.10.2023, 13.40 Uhr, in der Offenbacher Straße (Höhe der 10er- Hausnummern) in Obertshausen gestohlen. Das Auto war aufgrund der zahlreichen Zusammenstöße nicht mehr fahrbereit und wurde von dem Fahrer offenbar zurückgelassen. Die Kriminalpolizei Offenbach baut nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen des Diebstahls und/oder der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

3. Zeugen nach Diebstählen von hochwertigen E-Bikes gesucht - Heusenstamm/Dietzenbach

(br) Nach den Diebstählen von zwei E-Bikes im Gesamtwert von knapp 13.000 Euro sucht die Polizei Zeugen. Die Diebstähle ereigneten sich bereits in der vergangenen Woche in der Nacht zu Mittwoch in Heusenstamm und Dietzenbach. Eines der Räder befand sich auf dem Fahrradträger eines am Fahrbahnrand abgestellten Autos in der Odenwaldstraße in Heusenstamm. Ein bislang unbekannter Täter brach die Sicherung des Fahrradträgers auf und trug das zusätzlich in sich verschlossene Fahrrad im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Zur genauen Tatzeit liegen keine weiteren Informationen vor. Gegen 2.10 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Forsthausstraße in Dietzenbach ein E-Bike, welches mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer in einem dortigen Vorgarten befestigt war. Auch dieses Bike war nochmals in sich verschlossen. Die Polizei, die einen Tatzusammenhang nicht ausschließt, bittet nun um Hinweis zum Verbleib der Fahrräder und zu den Dieben. Zeugen melden sich bitte bei den Polizeistationen in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 und in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Vermisster 23-Jähriger wieder da - Langen / Rödermark

(lei) Der seit Dienstag, 17. Oktober 2023, vermisste 23-Jährige aus Rödermark ist wohlbehalten aufgegriffen worden. Die Fahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

5. Brennender Feinkostwagen - B45/Höhe Rodgau / Parkplatz Rollwald

(br) Durch den Fahrer eines Feinkostwagens, welcher am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Hanau unterwegs war, konnten weitreichendere Folgen des Fahrzeugbrandes vermieden werden. Der Fahrer des Wagens befand sich auf Höhe der Abfahrt des Parkplatzes Rollwald, als plötzlich Rauch durch das Armaturenbrett ins Fahrzeuginnere drang. Geistesgegenwärtig lenkte er den Kleinlaster von der Bundesstraße auf den Parkplatz. Beim Abstellen des unbeladenen Fahrzeuges auf dem hinteren Bereich des Parkplatzes stand der Motorraum bereits in Flammen. Der Mann aus Rödermark blieb unverletzt und alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand zügig löschen konnte. Die bisherigen Ermittlungen weisen auf einen technischen Defekt im Motorraum des Wagens hin. Aufgrund der Löscharbeiten blieb der Parkplatz mehrere Stunden lang gesperrt. Es entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

6. Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht - Seligenstadt

(br) Die Ordnungshüter in Seligenstadt suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, welcher auf einem Parkplatz in der Wallstraße (Höhe der 30er-Hausnummern) in der Nacht zu Samstag einen dort geparkten dunkelgrauen Seat Ibiza beschädigt hat. Die Fahrzeughalterin stellte ihr Auto, mit Offenbacher Kennzeichen, am Abend des 06.10.2023, gegen 20 Uhr, auf dem Parkplatz ab. Offensichtlich touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer das Fahrzeugheck des abgestellten Seat beim Hinausfahren aus der nebenangelegenen Parklücke und verursachte einen Schaden von etwa 400 Euro. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Baumaßnahmen in der Liegenschaft "Am Freiheitsplatz" Ende Oktober: Angepasster Dienstbetrieb der Polizeistation Hanau I - Hanau

(lei) Notwendige Bauarbeiten in der Liegenschaft der Polizei "Am Freiheitsplatz" am letzten Oktober-Wochenende haben zur Folge, dass der Dienstbetrieb der Polizeistation Hanau I im Zeitraum von Freitag, 27. Oktober, 17 Uhr bis voraussichtlich Montag, 30. Oktober, 7 Uhr, angepasst werden muss. Da ein Arbeiten im Gebäude während der Baumaßnahmen nicht möglich ist, wird der Wachdienst in diesem Zeitraum in die Räumlichkeiten der Polizeistation Hanau II (Cranachstraße) verlagert. Obwohl eine Polizeistreife rund um die Uhr vor Ort ist und die Möglichkeit eines persönlichen Kontakts besteht, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich für Vorsprachen oder Anzeigenerstattungen zur Wache in die Cranachstraße zu begeben. Keinerlei Auswirkungen haben die Bauarbeiten auf den Streifendienst, denn die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hanau I sind regulär im Stadtgebiet für die Sicherheit aller unterwegs. Auch der Polizeinotruf und das Telefonnetz sind davon nicht betroffen: Die Ordnungshüter sind weiterhin über die 110 oder die Amtsleitung 06181 100-120 erreichbar.

2. Zwei Audis gestohlen: Kripo bittet um Hinweise - Hanau / Maintal

(lei) Nach dem Unbekannte in der Nacht zu Samstag in Hanau und in Maintal zwei Autos der Marke Audi entwendeten, sucht die Kriminalpolizei in Hanau nun nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch Tatzeugen. In der Zeit zwischen Freitag, 22.30 Uhr und Samstag, 7 Uhr, gelang es den Kriminellen, von einem Grundstück im Maintaler Bücherweg (20er-Hausnummern) einen weißen Q7 mit HU-Kennzeichen zu stehlen. Wie sich die Diebe des Wagens bemächtigen und diesen starteten, ist noch unklar. Auch in der Straße "In den Tannen" in Hanau-Wolfgang hatten es Langfinger auf einen Audi abgesehen - in dem Fall auf einen schwarzen A6, der auf einem dortigen Schul-Parkplatz abgestellt war und ebenfalls eine Hanauer Zulassung hatte. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 22 prüfen nun, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich die Unbekannten bei der Tat in Hanau möglicherweise mit einem sogenannten Funkwellen-Verlängerer Zugang zu dem Wagen mit Keyless-Go-System verschafft haben. Anhand dieser Technik gelingt es den Tätern, die Reichweite des Originalschlüssels zu verlängern und dem Fahrzeug damit zu suggerieren, dass der Schlüssel in der Nähe ist. Die Kriminalpolizei rät daher zu geeigneten Präventionsmaßnahmen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab - Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Tür wirklich geschlossen ist. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Zeugenhinweise zu den beiden Taten nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Pedelec-Fahrer bei Kollsion mit Auto schwer verletzt - Maintal

(lei) Mit einer offenen Unterschenkelfraktur musste ein 38-Jähriger am Samstagmorgen ins Krankenhaus, nachdem er in einem Kreisverkehr mit einem Auto kollidiert war. Der Maintaler befuhr mit seinem Pedelec gegen 10.30 Uhr den Kreisverkehr, aus der Wilhelmsbader Straße kommend in Richtung Zeppelinstraße. Ein 39 Jahre alter Renault-Fahrer, der aus der Berliner Straße in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete offenbar die Vorfahrt des Velo-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der Autofahrer blieb unverletzt und an beiden Gefährten entstand jeweils geringfügiger Sachschaden.

4. Zigarettenautomat gesprengt: Suche nach Tätern - Maintal

(lei) Drei männliche Jugendliche, so die Beschreibung eines Zeugen, haben am späten Sonntagabend einen Zigarettenautomaten in der Westendstraße gesprengt und dabei Sachschaden von rund 3.000 Euro angerichtet. Das Trio - zwei von ihnen waren dunkel gekleidet, der dritte trug eine gelbe Jacke - hatte gegen 21.30 Uhr ein bislang unbekanntes Sprengmittel augenscheinlich in den Ausgabeschacht des Automaten eingeführt und diesen zur Explosion gebracht. Die Täter gingen jedoch leer aus, denn der angerichtete Schaden reichte nicht aus, um an die Zigaretten oder das Geld im Inneren des Automaten zu gelangen. Die Unbekannten flüchteten danach in Richtung der Werner- von- Siemens- Schule. Die Kripo sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinwiese unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 23.10.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell