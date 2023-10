Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 21.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Brand in Wohnhaus - Dietzenbach

Das Wohnzimmer eines Reihenhauses in der Waldstraße geriet Samstagfrüh, gegen 4.30 Uhr, aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand. Der 63-jährige Anwohner konnte das Gebäude noch rechtzeitig verlassen, musste aber wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebraucht werden. Das Haus konnte von den Feuerwehren Dietzenbach und Heusenstamm gelöscht werden. Es ist nun jedoch durch den Feuerschaden unbewohnbar. Die Nachbargebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Brandermittlungen werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Bereich Main-Kinzig

- Kein Beitrag -

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Unfall auf der A66

Freitagabend kam es, gegen 16.35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der A66 auf Höhe der Anschlussstelle Hanau-Nord. In Richtung Fulda fuhr ein grauer Mercedes und wollte wohl auf den linken Fahrstreifen wechseln. Ein dahinterfahrender weißer Golf konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, so dass beide Autos über die Fahrbahn geschleudert wurden und in den Schutzplanken auf der linken und rechten Begrenzung zum Stehen kamen. Die beiden 26-jährigen Fahrer der verunfallten Autos wurden hierbei leicht verletzt. Ein hinterherfahrender grauer Seat wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Gesamtschaden wurde von der aufnehmenden Streife auf ca. 38.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der 06183 911 55-0 zu melden.

Offenbach am Main, 21.10.2023, PHK Scheerbaum - PvD

