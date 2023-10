Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 22.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Brand in Mehrfamilienwohnhaus - Offenbach

Am frühen Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizeirevier Offenbach, gegen 18.34 Uhr, zu einem Zimmerbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Markwaldstraße in einer oberen Etage gerufen. Die Feuerwehr konnte daraufhin einen bewusstlosen 38-jährigen Bewohner aus der verrauchten Wohnung retten. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. In der Wohnung standen bereits Mobiliar und Gardinen in Brand. Die Nebenwohnungen wurden jedoch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine erste Schätzung des Schadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei Offenbach die Ermittlungen aufgenommen haben.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfall im Kreuzungsbereich mit vier Verletzten - Hanau

Ein 34-jährige Fahrer beförderte Sonntagfrüh, gegen 4.19, eine Gruppe von fünf Personen in seinem schwarzer VW Touran und befuhr hierzu die Straße Hanauer Vorstadt. An der Ampelkreuzung zur Nußallee kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda Superb. Hierbei wurden zwei Mitfahrer aus dem Touran im Alter von 22 und 27 Jahren verletzt. Sowohl die 23-jährige Fahrerin des Skoda, als auch der 24-jährige Beifahrer wurden hierbei ebenfalls verletzt. Sie mussten sich alle Vier mit Prellungen zur Begutachtung ins Krankenhaus begeben. Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden, so dass der Schaden derzeit auf etwa 18.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgrund einer möglichen Rotlichtfahrt. Zeugen des Unfalls werden geben sich unter der 06181 100-120 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

- Kein Beitrag -

Offenbach am Main, 22.10.2023, PHK Scheerbaum - PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell