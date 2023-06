Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schlagendes Brüderpaar ermittelt

Höxter (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, kam es in der Zeit von 18:00 bis 18:10 Uhr, sowohl am Weserufer, als auch im Bereich der Westerbachstraße in Höxter zu Streitigkeiten zwischen einem Brüderpaar (34 und 40 Jahre) und einem 40- jährigen Mann. Die Brüder flüchteten mit E-Scootern, konnten aber im Rahmen der Fahndung in der Höxteraner Innenstadt angetroffen werden. Da die Brüder stark alkoholisiert waren, wurden ihnen Blutproben entnommen. Ferner wurde festgestellt, dass die E-Scooter nicht versichert waren. Bei den Streitigkeiten wurden zwei Personen leicht verletzt und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Höxter transportiert. Die beiden Brüder müssen sich nun wegen mehrerer Körperverletzungs- und Verkehrsdelikten strafrechtlich verantworten.

