Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bierdiebstahl auf dem Schützenfest

Willebadessen (ots)

Am Samstag, den 24.06.2023, in der Zeit von 01.00 bis 11.00 Uhr, wurde der Kühlwagen, der zum Schützenfest in Willebadessen vor der Stadthalle, an der Borlinghauser Straße in Willebadessen stand, aufgebrochen. Die Täter entwendeten zwei 50- Liter Fässer Bier und 24 Kisten Veltins. Der Gesamtschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, teilt diese bitte der Polizei in Höxter unter 05271-962-0 mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell