Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe/ B 4 - Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben verletzten Personen - Folgemeldung

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (20.12.2023) ist es an der sog. "Hoffnung-Kreuzung" in Alveslohe zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sieben Personen verletzt wurden.

Näheres hierzu ist der Erstmeldung vom 20.12.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5676998

Aktuellen Ermittlungen zur Folge dürfte sich der Unfall wie folgt ereignet haben.

Ein 38-jähriger Elmshorner beabsichtige mit seinem VW Golf die Bundesstraße 4 an der "Hoffnung-Kreuzung" zu überqueren. Hierbei kam zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 84-jähigen Neumünsteranerin.

Im weiteren Unfallverlauf kam es noch zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter eines 38-jährigen Elmshorners.

Die Fahrzeugführerin des Opel Corsa sowie ihre drei Insassen im Alter 84, 84 und 90 Jahren wurden durch den Unfall schwer verletzt.

Der 38-jährige Elmshorner sowie der Fahrzeugführer des Transporters mit seiner 47-jährigen Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Gegenwärtig liegen keine Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand der Verletzten vor.

Die Polizeistation in Ellerau hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernommen und sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Hinweise nehmen der Ermittler unter der Rufnummer 04106 - 976970 - 0 entgegen.

