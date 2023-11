Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Haftbefehl vollstreckt

Mechernich-Kommern (ots)

Am Freitagnachmittag (24. November) konnte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen Mann vor einem Supermarkt in Mechernich-Kommern beobachten. Der Polizeibeamte hatte Kenntnis über einen offenen Haftbefehl zu der Person und verständigte weitere Polizeikräfte.

Diese konnten den 57-Jährigen später an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Aufgrund von medizinischen Beschwerden wurde der Mann zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mechernicher muss sich neben dem offenen Haftbefehl noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, da er sich mit einem nicht versicherten Auto, mit gefälschten Kennzeichen und ohne den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis vom Supermarkt entfernte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell