Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Havarie beim Anlegemanöver im Hafen Speyer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Speyer (ots)

Beim Anlegemanöver kam es zu einer Berührung zwischen einem Fahrgastkabinenschiff und einem dortigen Dalben des Stadtsteigers der Stadt Speyer. Der Belegpoller des Dalbens hat sich hierbei in die achterne Schanz hineingebohrt und diese beschädigt. Der Schaden liegt wesentlich oberhalb der Wasserlinie, ein Wassereinbruch konnte somit zu jeder Zeit ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe am Dalben beträgt ca. 40-50.000 EUR Schaden, am Schiff ist die Schadenshöhe derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde durch das Manöver niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell