PP-ELT: Nachtrag zum Schiffsunfall auf dem Rhein bei Bacharach - Schifffahrt wieder freigegeben

Bacharach (ots) - Am 06.12.2023 gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf dem Rhein bei Kilometer 542,85, Ortslage Bacharach, ein Schiffsunfall. Ein mit 3000 Tonnen Diesel beladenes Tankmotorschiff fuhr sich aus bisher ungeklärter Ursache in der Bergfahrt auf dem dort befindlichen Grund fest. Es kam zu keinem Ladungsaustritt, verletzt wurde niemand. Da das Fahrzeug mit dem Heckbereich bis in die Mitte der Fahrrinne hineinragt, ...

