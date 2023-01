POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B198

Feldberger Seenlandschaft (ots) - In der Zeit vom 10.01.2023 20:00 Uhr bis zum 11.01.2023 13:30 Uhr kam es zum Einbruchsdiebstahl in 17258 Gräpkenteich. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Straße Vogelheidi verschafft und gelangten anschließend gewaltsam in mehrere Schuppen und eine Kühlzelle. Aus der Kühlzelle entwendeten die Unbekannten ca. 190 Kg ...

