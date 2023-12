PP-ELT: Schiffsunfall auf dem Rhein bei Bacharach

Mainz (ots) - Am 16.11.2023 gegen 10:00 Uhr meldete die Revierzentrale Oberwesel der Wasserschutzpolizei Mainz, dass in Höhe des Binger Mäuseturms ein Besatzungsmitglied eines zu Berg fahrenden Gütermotorschiffes in den Rhein gestürzt sei. Glücklicherweise konnte die Person durch ein zufällig in der Nähe befindliches Ausbildungsboot der Landesfeuerwehrschule im Bereich des Rheinkilometers 530, Ortslage ...

