PP-ELT: Besatzungsmitglied stürzt von Bord eines Gütermotorschiffes

Am 16.11.2023 gegen 10:00 Uhr meldete die Revierzentrale Oberwesel der Wasserschutzpolizei Mainz, dass in Höhe des Binger Mäuseturms ein Besatzungsmitglied eines zu Berg fahrenden Gütermotorschiffes in den Rhein gestürzt sei.

Glücklicherweise konnte die Person durch ein zufällig in der Nähe befindliches Ausbildungsboot der Landesfeuerwehrschule im Bereich des Rheinkilometers 530, Ortslage Bingerbrück, unverletzt aus dem Wasser gerettet werden.

Das Besatzungsmitglied wurde anschließend an die unmittelbar eintreffende Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizei Mainz übergeben und konnte im weiteren Verlauf wohlauf zurück an Bord des Gütermotorschiffes gebracht werden.

Die Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass das Besatzungsmitglied im Zuge von Decksarbeiten im Bereich des Gangbordes den Halt verloren habe und von Bord gestürzt sei. Das vorschriftsmäßige Tragen eines Rettungskragens und die schnelle Rettung durch das Ausbildungsboot der Feuerwehr haben womöglich einen schlimmeren Ausgang verhindert.

