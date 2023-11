Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Polizeidirektorin Nicole Fricker ist neue stellvertretende Leiterin des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik

Mainz

Am 03. November 2023 fand im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) in Mainz die Amtseinführung der neuen stellvertretenden Behördenleiterin, Frau Polizeidirektorin (PD'in) Nicole Fricker statt. Mit Wirkung vom 01. September 2023 hat sie diese Aufgabe von ihrem Vorgänger, Herrn Polizeivizepräsident (PVP) Andreas Sarter übernommen, der im Juni dieses Jahres als Polizeivizepräsident zum Polizeipräsidium Rheinpfalz wechselte.

"Das PP ELT hat sich sechs Jahre nach Gründung eindrucksvoll weiterentwickelt und professionalisiert, woran er in besonderem Maße Einfluss hatte" so Polizeipräsident (PP) Christoph Semmelrogge. Er bedankte sich bei Herrn Sarter für die jahrelange offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In Ihrer neuen Funktion als stellvertretende Behördenleiterin kann Frau PD'in Nicole Fricker auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen. "Ich werde diese neue Funktion, auf die ich wirklich sehr stolz bin, mit dem nötigen Respekt und voller Motivation ausfüllen," betonte PD'in Nicole Fricker und bedankte sich für das in sie gesetzte Vertrauen.

Das PP ELT zählt mit Gründung im Jahr 2017 zu den größten Polizeibehörden des Landes. Die Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf rund 1850 Personen. Fachlichkeiten und Zuständigkeit der sieben Abteilungen umfassen die operative Einsatzunterstützung auf Landes- und Bundesebene sowie die Einsatzkompetenz auf den schiffbaren Wasserstraßen des Landes. Die Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Beschaffung, Technik und Gesundheitsmanagement erfolgt in landesweiter Zuständigkeit für alle Polizeibehörden sowie für weitere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben des Landes Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen die Verwaltung des Personals und des Haushalts sowie der Liegenschaften des Präsidiums.

Standorte des Präsidiums befinden sich im gesamten Bundesland. Liegenschaften in Mainz, Enkenbach-Alsenborn, Koblenz und Wittlich-Wengerohr werden ergänzt um insgesamt sieben Wasserschutzpolizeistationen und Außenstellen sowie um den Standort der Polizeihubschrauberstaffel in Winningen.

Zur Person:

Frau PD'in Nicole Fricker (Jahrgang 1980) übernahm im Dezember 2014 nach dem Studium für den höheren Polizeidienst die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2. Von 2016 bis 2021 war sie im Ministerium des Innern und für Sport im Referat 344 sowie als persönliche Referentin von Frau Staatssekretärin Nicole Steingaß tätig. Im Mai 2021 wechselte sie ins PP ELT und übernahm dort die Leitung des Präsidialstabes.

Herr PVP Andreas Sarter (Jahrgang 1967) leitete nach dem Studium für den höheren Polizeidienst von 2004 bis 2006 den Führungsstab bei der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn. 2006 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Pirmasens, deren Leiter er bis 2009 war. Es folgten verschiedene Funktionen unter anderem an der heutigen Hochschule der Polizei und in Innenministerium, bevor er 2019 zum PP ELT wechselte und dort das Amt des Polizeivizepräsidenten übernahm.

