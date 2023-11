Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Beinahzusammenstoß zweier Gütermotorschiffe mit Festfahrung

Kobern-Gondorf (ots)

Am 10.11.2023, gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Wanderer im Moseltal bei Dieblich, wie ein Schiff sich bei der Begegnung mit einem anderen Schiff am Ufer festgefahren hatte. Bei dieser Begegnung wäre es fast zu einem Zusammenstoß gekommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Gütermotorschiffe für ihre folgende Begegnung per Funk abgesprochen haben. Dieses Manöver wurde jedoch falsch verstanden bzw. durchgeführt. Durch entsprechende Manöver der Schiffsführer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Durch den zuständigen Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes wurde eine Schifffahrtssperre für den Bereich der Mosel ausgesprochen. Das festgefahrene Schiff wurde durch ein anderes Gütermotorschiff freigeschleppt. Ein entsprechendes Weiterfahrverbot wurde jedoch bis zur Abklärung durch einen Sachverständigen ausgesprochen. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

