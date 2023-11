Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel: Frachtschiff rammt Spundwand in der Schleuse Fankel

Bruttig-Fankel (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023 gegen 07.00 Uhr wollte ein Gütermotorschiff (GMS) in die Schleuse Fankel einfahren und zu Tal schleusen. Bei der Einfahrt in den Vorhafen verfiel das GMS vermutlich aufgrund der starken Strömung Richtung Wehr. Trotz durchgeführtem Notmanöver fuhr das GMS im Schleusenvorhafen die landseitige Spundwand an und kam mit dem Heck an der Molenspitze zwischen beiden Schleusenkammern fest. Hier entstand am Bug des Fahrzeugs ein Riss oberhalb der Wasserlinie und es kam zu erheblichen Schäden an der Spundwand sowie der Schleusenanlage. Anschließend konnte das Fahrzeug längsseits an der beschädigten Spundwand sicher festmachen.

Ein entsprechendes Weiterfahrverbot wurde bis zur Abklärung durch einen Sachverständigen ausgesprochen. Die Wasserschutzpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die übrige Schifffahrt kann weiterhin die zweite Schleusenkammer nutzen, so dass keine wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten sind.

