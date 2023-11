Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231128 - 2137 Frankfurt - Nordend: Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(lo) Am späten gestrigen Abend (27. November 2023) konnte am Merianplatz ein Mann festgenommen werden, der zuvor vor der Polizei geflüchtet war und diese mit diversen Gegenständen angegriffen hatte.

Gegen 23.25 Uhr wurde der Polizei ein offensichtlich verwirrter Mann am Merianplatz gemeldet. Er sei völlig durchnässt, friere und gehe barfuß. Eine Polizeistreife traf den zuvor gemeldeten Mann am Merianplatz an und versuchte, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Hierbei ließ der Mann zwei stockähnliche Gegenstände zu Boden fallen, hob zwei am Boden liegende Glasscherben auf und flüchtete dann unvermittelt in Richtung Berger Straße. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann mit Hilfe eines Zeugen festgenommen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich aus unerklärlichen Gründen vehement, so dass er zu Boden gebracht und ihm die Glasscherben aus der Hand genommen werden mussten. Dabei konnte er einem Beamten den Teleskopschlagstock aus dem Holster reißen, beschädigte eine dienstliche Digitalkamera und wehrte sich weiterhin mit Bissen und Tritten gegen die Maßnahmen. Erst unter Einsatz des polizeilichen Reizstoffsprühgerätes gelang es den Beamten, dem hochaggressiven Mann den Teleskopschlagstock abzunehmen. Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte gelang die Festnahme.

Nach der Erstversorgung des 27-jährigen Frankfurters brachte ihn die Polizeistreife in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Warum er barfuß und völlig durchnässt war ist Gegenstand der Ermittlungen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

