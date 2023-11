Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendliches Mädchen sexuell belästigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein jugendliches Mädchen ist am Samstag, 25. November 2023, 19:00 Uhr, in Delmenhorst sexuell belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die 13-jährige Delmenhorsterin hielt sich zur Vorfallzeit als Fußgängerin an der Ampelkreuzung der Friedrich-Ebert-Straße, an der Ecke zur Grüne Straße, auf. Die Kreuzung wollte sie in Richtung Arthur-Fitger-Straße überqueren. Während sie auf das Grünlicht der Ampel wartete, trat ein Mann aus Richtung Bahnhof kommend an sie heran. Er verwickelte sie in ein Gespräch und küsste sie ins Gesicht. Die 13-Jährige wehrte sich, so dass der Mann schließlich von weiteren Handlungen absah und sich zu Fuß in Richtung Hasporter Damm entfernte. Das junge Mädchen begab sich nach Hause und suchte zusammen mit ihrer Mutter die Polizei auf. Sie beschrieb den Mann als:

- ca. 40 Jahre alt - ungefähr 185 cm groß - von dicklicher Statur - mit kurzen, dunklen Haaren - mit kurzem, grau-braunem Bart im Kinn- und Wangenbereich - sprach deutsch, mit arabischem Akzent - war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke - und einer dunkelgrauen oder schwarzen Stoffhose - trug eine weiße Plastiktüte in der Hand

Wer den Vorfall beobachtet hat bzw. Angaben zur Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

