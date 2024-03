Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizeieinsatz an einer Tankstelle nach Schussabgabe

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Sonntagabend (10.03.2024) im Bereich einer Tankstelle in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg eingesetzt, nachdem ein Zeuge beobachtet hatte, dass sich dort mehrere Personen aufhielten, die mit einer Schusswaffe hantierten und diese auch abgefeuert haben sollen. Kurz nach 21.00 Uhr trafen mehrere Polizeibeamtinnen und -beamte an der Tankstelle ein, auf deren Rückseite sich sieben junge Männer aufhielten. Diese wurden aufgrund der Schilderungen des Zeugen von den Einsatzkräften aufgefordert sich auf den Boden zu legen. Bis auf einen 24-Jährigen kamen dieser Aufforderung die restlichen sechs Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren nach. Der 24-Jährige musste letztlich unter starker Gegenwehr zu Boden gebracht werden. Die sieben jungen Männer wurden hierauf vorläufig festgenommen und durchsucht. Bei einem 23 Jahre alten Mann fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe auf. Der Tatverdächtige ist im Besitz eines kleinen Waffenscheins und somit berechtigt die Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit zu führen, jedoch nicht, diese abzufeuern. Die Waffe wurde in der Folge sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 24 Jahre alten Mann wurden Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, da seine Durchsuchung einen vermeintlichen Joint zum Vorschein brachte. Bei den restlichen Männern wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Alle sieben Personen wurden nach Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

