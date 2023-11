Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Zeuge gesucht - Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall - Zeuge gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.11.), gegen 8 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die B27 von Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. Sie beabsichtigte an der AS Bad Hersfeld nach links abzubiegen, um auf die BAB 4 in Richtung Kirchheim zu fahren. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen auf der B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Personen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 77.000 Euro. Die Polizeistation bitten dringend um Mithilfe bei der Suche nach einem Zeugen. Dieser hielt mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung B27 Fahrtrichtung stadtauswärts und wurde von der 19-jährigen Pkw-Fahrerin gesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.11.), gegen 15:45 Uhr, stellte ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug (LKW bis 3,5t) ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Burger Kings ab. Anschließend wurde der Lkw auf dem Aral-Tankstellengelände in Soest betankt. An einem dieser beiden Orte stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beziehungsweise beim Vorbeifahren/Rangieren ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Lkw und beschädigte diesen. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.11.), gegen 17 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fritz-Rechberg-Straße in Fahrtrichtung Michael-Schnabrich Straße. In Höhe der Hausnummer 54 kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem linken Außenspiegel eines dort abgestellten, schwarzen BMW Mini einer 22-Jährigen aus Frankfurt/M. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (15.11.), 15 Uhr bis 15:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die Reichsstraße in Bad Hersfeld stadtauswärts. In Höhe des Parkplatzes der Sparkasse musste er aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt auf dem rechten von zwei Fahrstreifen anhalten. Hier wurde er seitlich von dem, auf dem linken Fahrstreifen fahrenden, unbekannten Pkw-Fahrer touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell