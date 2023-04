POL-PDWIL: amtsbekannte Person beschäftigt die Polizei

Wittlich (ots) - Am Ostermontag gegen 13:00 Uhr gerieten drei Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Vitelliuspark in Wittich in Streit, in dessen Folge einer der Männer von den beiden anderen angegriffen und verletzt wurde. Ein bis dato unbekannter Zeuge soll eingegriffen und Schlimmeres verhindert haben. Insbesondere dieser Zeuge oder auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in ...

