POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zu: https://s.rlp.de/jJjmO Nachdem es am 17.02.2024, gegen 00:04 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Bertolt-Brecht-Straße gekommen war, wurde die Brandörtlichkeit mittlerweile durch einen Sachverständigen sowie Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen ...

