POL-NMS: 231209-2-pdnms: Gokels: Wohnwagen abgebrannt

Altenholz (ots) - In der Nacht zu heute (09.12.23) wurden in Altenholz-Stift sechs geparkte Autos beschädigt. Die Polizeistation Altenholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Anwohner meldeten der Polizei heute, dass ihre in der Königsberger Straße geparkten PKW beschädigt wurden. Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte insgesamt sechs Tatorte feststellen. ...

