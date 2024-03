Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Einbruchsserie mit insgesamt drei Einbrüchen im Gewerbegebiet in Erligheim kam es in der Nacht von Samstag (09.03.2024) auf Sonntag (10.03.2024). Im ersten Fall versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einer Praxis im Lerchenbergweg zu verschaffen. Dies misslang jedoch und die Unbekannten gelangten nicht ins Gebäude. Durch die Hebelversuche entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Im zweiten Fall hebelten die Täter eine Tür auf und konnten so die Werkshalle einer Firma in der Johannes-Bieg-Straße betreten. Dort entwendeten sie aus den Büroräumen eine bislang nicht bekannte Summe an Bargeld. Auch im dritten Fall wurden Türen aufgehebelt und dadurch in ein Firmengebäude in der Franz-Lutz-Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

