POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Ratingen - A 3 - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sonntag, 04. Februar 2024, 02:18 Uhr

Zwei Schwerverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Sonntag auf der A 3 bei Ratingen. Nach einem Alleinunfall mit einem Pkw war ein nachfolgendes Auto in die ungesicherte Unfallstelle gefahren.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 25-Jähriger mit seinem VW auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Mettmann verlor er auf regennassem Straßenbelag die Kontrolle über sein Auto, kollidierte mit der linken sowie rechten Schutzplanke und kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Dem jungen Mann gelang es, aus dem Wrack zu steigen und sich hinter die dortige Betonschutzwand zu begeben. Nachdem zunächst mehrere Fahrzeuge die ungesicherte Unfallstelle passiert hatten, kollidierte dann ein 47-Jähriger in seinem Skoda mit dem VW. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Zwei weitere Fahrzeuge waren beim Überfahren von Trümmerteilen beschädigt worden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt.

