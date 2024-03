Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kassenautomaten in Parkhaus am Klinikum aufgehebelt

Ludwigsburg (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden Sonntagnacht (10.03.2024) zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr die beiden Kassenautomaten im Parkhaus des Klinikums Ludwigsburg in der Posilipostraße aufgehebelt. Die Diebe entwendeten die in den Automaten befindlichen Geldkassetten, die zur Tatzeit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro enthielten. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

