Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrer nach Streit von Radfahrer geschlagen.

Lippe (ots)

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer in der Thusneldastraße kam es am Montagnachmittag (20.11.2023) offenbar zu einer Körperverletzung. Der 57-jährige Autofahrer war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 15.40 Uhr in Richtung Industriestraße unterwegs, als von rechts aus der Arminstraße ein Radfahrer über die Haltelinie auf die Thusneldastraße fuhr, so dass er seinen Wagen stark abbremsen musste. Der Detmolder hupte den Radfahrer an, woraus ein Streit entbrannte. Anschließend warf der Radfahrer sein Fahrrad auf den Gehweg, lief auf das Auto zu und schlug dem 57-Jährigen durch die geöffnete Fensterscheibe ins Gesicht, bevor er davonfuhr. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25 - 30 Jahre alt, dunkle lockige Haare, Vollbart, trug dunkle Kleidung. Das Fahrrad sei schwarz gewesen und habe auffällig dicke Reifen gehabt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Radfahrer geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell