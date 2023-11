Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. E-Scooter-Fahrer gestürzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (19.11.2023) gegen 22.30 Uhr stürzte ein E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße, da er augenscheinlich alkoholisiert unterwegs war. Der 25-Jährige aus Horn-Bad Meinberg fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Horner Innenstadt. Er prallte gegen einen Bordstein, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer vor seiner Fahrt Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem befand sich am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell