POL-LIP: Detmold. Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle.

Lippe (ots)

Auf der Elisabethstraße entdeckte ein Streifenwagen-Team Samstagnacht (18.11.2023) gegen 23.10 Uhr einen Roller im öffentlichen Straßenverkehr, auf dem drei Personen unterwegs waren. Durch Anhaltesignale wurde ihnen signalisiert, dass sie kontrolliert werden sollen. Doch statt anzuhalten, flüchtete der Rollerfahrer vor der Kontrolle. Mit Hilfe von Unterstützungskräften folgte man ihm, bis es der Polizei gelang den Roller auf der Paulinenstraße in Richtung Hornsche Straße zu stoppen. Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Detmold, konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und erhielt eine Strafanzeige. Da die Eigentumsverhältnisse des Rollers vor Ort nicht geklärt werden konnten, wird von einem besonders schweren Fall des Diebstahls ausgegangen. Darüber hinaus gab es keine Übereinstimmung von Versicherungskennzeichen und Fahrzeugnummer, so dass eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung gefertigt wurde. Neben dem Fahrer befand sich eine 13-Jährige aus Bad Salzuflen auf dem Fahrzeug, die zuvor vermisst gemeldet worden war. Sie wurde von der Polizei an einen Mitarbeiter ihrer Wohngruppe übergeben. Auch die dritte Person, ein 12-Jähriger aus Detmold, wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der Roller wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

