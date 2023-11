Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots)

Am Freitag (03.11.), zwischen 09:02 Uhr und 09:16 Uhr wurde ein in der Neckarsteinacher Straße gegenüber einer Bank geparkter PKW Audi Q7 von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen PKW, der den geparkten Audi am hinteren linken Kotflügel streifte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nehmen der Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272-93050 oder die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207-94050 entgegen.

