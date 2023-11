Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn

Neckarsteinach: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Hirschhorn / Neckarsteinach (ots)

Unbekannte haben zwischen 22.45 Uhr am Dienstagabend (31.10.) und 3.40 Uhr am Mittwochmorgen (1.11.) in Hirschhorn und Neckarsteinach mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Da unter anderem auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter anderem in der Burgenstraße und Schillerstraße in Neckarsteinach, am Schloss Hirschhorn sowie auf einem Parkplatz in der Jahnstraße beschmierten die Kriminellen Hauswände, Fahrzeuge oder Bauzäune mit blauer, weißer und schwarzer Farbe. Aufgrund des Inhalts gehen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und vermuten, dass die Täter ein Fahrzeug genutzt haben dürften. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren, vierstelligen Bereich liegen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalinspektion Staatsschutz unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

