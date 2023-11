Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Fahrzeugteile im Visier von Kriminellen

Zeugenaufruf der Polizei

Kelsterbach (ots)

Ein in der Straße "Langer Kornweg" abgestellter BMW geriet zwischen Mittwoch (1.11.) und Donnerstag (2.11.) in den Fokus bislang unbekannter Täter. Um an Fahrzeugteile zu gelangen, beschädigten sie unter anderem die Karosserie und bauten letztlich einen Scheinwerfer aus. Diesen ließen sie jedoch zurück und traten ohne Beute ihre Flucht an.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 21-22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell