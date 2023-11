Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Durstige Diebe in Schrebergartenanlage

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Kriminelle verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag (31.10.), 16 Uhr und Mittwochmittag (1.11.), 14 Uhr, Zutritt zu mehreren Gartenhütten in einer Schrebergartenanlage in der Straße "Am Wiesenweg". Um in die Hütten zu gelangen, beschädigten die Unbekannten mehrere Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe Tee sowie Kaffee und flüchteten anschließend unbemerkt.

Auf ihrem Beutezug verursachten die Kriminellen nach momentanem Erkenntnisstand einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 42 nehmen Hinweise zu dem Sachverhalt unter der Telefonnummer 06204/9377-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell