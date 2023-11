Darmstadt (ots) - Auf einen weißen Audi A6 hatten es Kriminelle in der Nacht auf Donnerstag (2.11.) abgesehen. Das Auto war zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 5.40 Uhr am nächsten Morgen auf dem Parkplatz vor einem Anwesen im Wilhelm-Walcher-Weg abgestellt. Im Tatzeitraum entwendeten die bislang noch unbekannten Täter das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-SM ...

