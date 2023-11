Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gem Lampertheim, A 67, Verkehrsunfall mit Schwerverletzten,/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Am Donnerstagmittag (02.11.2023) gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der A 67 zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle Lorsch ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw sowie ein beladener Autotransporter befuhren den rechten Fahrstreifen in nördliche Fahrtrichtung. Beide Fahrzeuge mussten bremsen und der Autotransporter fuhr in das Heck des Pkw. Danach kam der Autotransporter ins Schlingern und fuhr in die dortige Böschung. Der Autotransporter kippte um, mehrere Pkw fielen von dem Gespann und wurden beschädigt. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 71-jähriger Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Bergstraße sowie der 37-jährige Fahrer des Autotransporters wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.000EUR. Die Autobahn musste halbseitig gesperrt werden, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Darmstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Vorgangsnummer: VU/1298108/2023

