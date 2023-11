Darmstadt (ots) - Ein Imbissstand in der Darmstädter Innenstadt geriet am Mittwochabend (01.11.) in das Visier von bislang unbekannten Einbrechern. Nachdem es ihnen gelang über ein Fenster in den Innenraum einzusteigen, griffen sie sich eine mobile Herdplatte und traten anschließend die Flucht an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise zu den ...

