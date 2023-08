Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handtasche mit vierstelliger Summe Bargeld gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Stationsweg - gegenüber des Eingangs des dortigen Friedhofs - haben unbekannte Täter am Montag, 14. August, gegen 18 Uhr einer 77-jährigen Radfahrerin ihre Handtasche gestohlen. Die Frau hatte die Handtasche in ihrem Fahrradkorb verstaut. In der Handtasche befand sich neben persönlichen Gegenständen unter anderem eine vierstellige Summe Bargeld.

Ein Mann versperrte der Frau den Radweg, so dass sie abbremsen und vom Fahrrad absteigen musste. Der Mann griff unmittelbar nach der Handtasche und stieg als Beifahrer in einen schwarzen Kleinwagen ein, der in Richtung Venn davonfuhr.

Der Mann auf dem Radweg soll circa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein, eine schmale Statur und dunkelblonde Haare haben und soll akzentfrei Deutsch mit seinem Mittäter im Auto gesprochen haben. Der Mann im Auto wird ähnlich beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

