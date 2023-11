Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Jugendliche nach Straßenraub gestellt.

Lippe (ots)

Im Bereich einer Bushaltestelle in der Siegfriedstraße kam es Sonntagnacht (19.11.2023) gegen 1.50 Uhr zu einem Straßenraub. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein 56-jähriger Detmolder im Vorfeld auf dem Tankstellengelände in der Ernst-Hilker-Straße auf zwei Jugendliche und verbrachte dort etwas Zeit mit ihnen. Anschließend begaben sie sich gemeinsam in die Siegfriedstraße. Dort baten ihn die Jugendlichen um Geld. Während er nach seiner Geldbörse griff, hielten ihn die beiden jungen Männer fest, entrissen ihm die Geldbörse und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Kaufland-Supermarkt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im umliegenden Bereich stießen Polizeibeamte in der Lageschen Straße auf zwei Personen, auf die die Zeugenbeschreibungen des 56-Jährigen zutrafen. Es handelte sich um einen 15-Jährigen sowie einen 17-Jährigen (beide aus Detmold), bei denen man die geraubte Geldbörse fand. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Detmolder Polizeiwache gebracht. Nach einer Vorführung vor einem Haftrichter wurden die Zwei wieder entlassen und an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

