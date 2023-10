Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgängerin angefahren und leichtverletzt

Elkenroth (ots)

Am 20.10.2023 kam es um 07:45 Uhr im Ortsbereich Elkenroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 70jährige Frau querte die Hachenburger Straße im Bereich der Einmündung zur Altbahnhofstraße. Eine 18jährige befuhr derweil die Hachenburger Straße in Richtung Ortsausgang. Die 18jährige erkannte die Fußgängerin zu spät, wich noch nach links aus, streifte die 70jährige Frau jedoch am Bein, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell