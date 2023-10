POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Bad Hönningen, L257 (ots) - Am Freitag, den 20.10.2023 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen. Ein Fahrzeugführer, der mit seinem PKW die L257 in Richtung Hausen fuhr, geriet alleinbeteiligt ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

