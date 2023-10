POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt mit 2,8 Promille

Bad Hönningen (ots) - Am Freitag, den 20.10.2023 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in Bad Hönningen. Ein Supermarktkunde wurde beim Diebstahl einer Getränkedose vom Ladendetektiv beobachtet. Ein Strafverfahren gegen den Kunden wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

