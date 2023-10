POL-PDNR: Fundunterschlagung von Brieftasche

Linz am Rhein (ots) - Am 20.10.2023 stellten Polizeibeamte gegen 15 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Linz bei einem Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr