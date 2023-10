Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Fahrzeugrennen endet an Fels - Ein illegales Fahrzeugrennen endete in der Nacht auf Samstag in einem Unfall, die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 00:20 Uhr meldete eine Passantin über Notruf, dass in der Überkinger Straße ein illegales Fahrzeugrennen stattgefunden habe und es zu einem Unfall gekommen sei. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Geislingen waren schnell vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge lieferte sich ein 37-Jähriger in seinem VW auf der Überkinger Straße von der Shell-Tankstelle in Richtung Stadtmitte ein Rennen mit einem bislang Unbekannten. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 82 kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Unfall. Dabei fuhr der 37-jährige Rowdy auf seinen Kontrahenten auf. Dieser flüchtete von der Unfallstelle. In der Folge überfuhr der 37-Jährige den Bordstein und krachte gegen einen Felsblock neben der Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein hat und zudem unter alkoholischer Beeinflussung stand. Sein VW wurde dabei stark beschädigt, der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Geislingen sucht nun Zeugen zu dem Straßenrennen sowie zum unbekannten Teilnehmer. Hierbei handelt es sich um einen hellen, evtl. silberfarbenen Pkw. Dieser ist nach dem Unfall am Rücklicht und Auspuff beschädigt, entsprechende Teile blieben an der Unfallstelle zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07331/93270 zu melden.

