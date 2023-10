Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Motorradfahrer überholt trotz Gegenverkehr

27-Jähriger Motorradfahrer wird am Freitagnachmittag zwischen Asselfingen und Oberstotzingen schwer verletzt.

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr zwischen Asselfingen und Oberstotzingen ein schwerer Verkehrsunfall.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Pkw die Landesstraße 1170 von Asselfingen her kommend in Richtung Oberstotzingen. Diesem Pkw folgte ein 27-Jähriger mit seinem Motorrad. Auf etwa halber Wegstrecke zwischen den beiden Ortschaften setzte der Motorradfahrer zum Überholen des vorausfahrenden Pkw an.

Beim Ausscheren prallte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw BMW der 1er-Baureihe zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, die beiden 68 bzw. 64 Jahre alten Insassen des BMW wurden leicht verletzt.

Die Landesstraße war im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für über zwei Stunden gesperrt, die Gesamtschäden beziffern sich auf rund 10.000 Euro.

