Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Partybesuch endet in mehreren Strafverfahren

Zeiskam (ots)

Am Sonntagmorgen, den 28.05.23 gegen 04:30 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern einer öffentlichen Party in Zeiskam. Hierbei verletzte ein 17-Jähriger aus dem Kreis Germersheim einen weiteren Partybesucher mit einem Teleskopschlagstock an der Hand. Weiterhin wurden die eingreifenden Securitymitarbeiter durch den 17-Jährigen bedroht und beleidigt. Der geschädigte Partybesucher wurde medizinisch versorgt. Bei dem 17 -Jährigen konnten der Teleskopschlagstock sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigten sich der 17-Jährige sowie dessen 20-jährige Bekannte auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv. Der 17-Jährige versuchte einem Polizisten einen Kopfstoß zu geben. Der Beamte konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Die 20-Jährige spuckte einen Polizisten an und schlug einer Polizistin auf den Unterarm, wodurch die Beamtin leicht verletzt wurde. Weiterhin beleidigten und bedrohten die Beiden die vor Ort befindlichen Beamten. Da der 17-Jährige und die 20-Jährige alkoholisiert waren und sich zudem Hinweise hinsichtlich einer Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten überstellt. Da sich die 20-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde diese in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Gegen den 17-Jährigen sowie die 20-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Beamten waren weiterhin dienstfähig.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell