Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kellerbrand mit leicht verletzter Person

Landau (ots)

Am Samstagabend (27.05.2023) gegen 22:30 Uhr wurde ein Kellerbrand in der Wilhelm-Schech-Straße in Landau gemeldet. Die Anwohner wurden evakuiert. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Kellerraum lokalisiert und gelöscht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Einer der Anwohner atmete beim selbstständigen Löschversuch Rauchgase ein und musste durch den Rettungsdienst zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

