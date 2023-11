POL-WI: Vermisstensuche der Kriminalpolizei - 15-jährige Latisha Kimberly Cernik aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) - 1. Einbrecher zugange, Wiesbaden, 07.11.2023, (pl)Am Dienstag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. In der Oestricher Straße brachen unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in eine Wohnung ein. ...

mehr