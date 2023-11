Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Erneut Cabrios im Visier von Autoaufbrechern +++ Assistenzsysteme aus Fahrzeug ausgebaut +++ Autofahrende Person nach Zusammenstoß mit 7-jährigem Fahrradfahrer gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 07.11.2023,

(pl)Am Dienstag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. In der Oestricher Straße brachen unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in eine Wohnung ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Goldring sowie Bargeld. Gegen 18.10 Uhr hatte sich ein Einbrecher erfolglos an einem Wohnungsfenster in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu schaffen gemacht und hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Der flüchtende Mann wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Im Mohnweg verschafften sich Unbekannte zwischen 17.20 Uhr und 22.50 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus, durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem eine hochwertige Armbanduhr, Schmuckstücke sowie Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Erneut Cabrios im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Nacht zum 07.11.2023,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum Dienstag erneut auf Cabriolets abgesehen. Die bislang unbekannten Täter schnitten die Stoffverdecke von mindestens acht Cabrios auf und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume, wobei bereits durch das gewaltsame Vorgehen ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Die Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller parkten im Bereich Alexandrastraße, Albrecht-Dürer-Straße, Grillparzerstraße, Yorckstraße, Klopstockstraße, Adelheidstraße sowie Kaiser-Friedrich-Ring. Während die Täter in einigen Fällen mit leeren Händen flüchteten, ließen sie aus den anderen Fahrzeugen unter anderem eine Tasche, Bargeld sowie Dokumente mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Assistenzsysteme aus Fahrzeug ausgebaut, Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 06.11.2023, 23.00 Uhr,

(pl)Am Montagabend war in der Stegerwaldstraße ein Fahrzeugteiledieb zugange. Der Täter montierte gegen 23.00 Uhr von den Frontstoßstangen zweier Fahrzeuge die Assistenzsysteme ab und ergriff anschließend mit der Beute im Gesamtwert von rund 4.000 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Autofahrende Person nach Zusammenstoß mit 7-jährigem Fahrradfahrer gesucht, Wiesbaden, Wiesbaden, Homburger Straße, Lorcher Straße, 07.11.2023, 07.30 Uhr bis 07.40 Uhr,

(pl)Nachdem es am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 07.40 Uhr im Bereich Homburger Straße/Lorcher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 7-jährigen Fahrradfahrer kam, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nach der Autofahrerin oder dem Autofahrer. Der Junge war mit seinem Fahrrad von der Holzstraße kommend auf dem Gehweg der Homburger Straße unterwegs. Als er dann die Lorcher Straße überquerte, um danach weiter auf dem rechten Gehweg der Lorcher Straße in Richtung Schule zu fahren, wurde er von einem einbiegenden Pkw erfasst und stürzte. Die am Steuer sitzende Person wartete im Fahrzeug bis das gestürzte Kind wieder aufstand und fuhr dann in Richtung Schule davon, ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 7-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und das Fahrrad beschädigt. Die autofahrende Person konnte nicht näher beschrieben werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen SUV gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadner Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen